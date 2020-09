Marokko: 18 sterfgevallen door hondsdolheid in 2019

Ongeveer 65.000 mensen worden jaarlijks gevaccineerd nadat ze zijn gebeten of gekrabd door dieren, vooral zwerfhonden en katten.

Marokko stond maandag stil bij de Internationale Dag tegen Hondsdolheid (WRD) en bij de velen inspanningen om de ziekte in Marokko te bestrijden. WRD is in het leven geroepen om licht te werpen op de gevolgen van de ziekte bij mens en dier en hoe de verspreiding ervan te verminderen of te voorkomen.

Mede door het nationale programma dat in 1986 werd gelanceerd is het aantal sterfgevallen teruggebracht van 34 in 1985 tot een jaarlijks gemiddeld van 18 in de afgelopen vijf jaar.

Het Ministerie van Volksgezondheid gaat de komende jaren de voorraden van het vaccin in Marokkaanse ziekenhuizen uitbreiden, meldt het zorgministerie maandag in een verklaring. Het doel is om de toediening van het vaccin op te nemen in de standaard gezondheidszorg in ziekenhuizen.



Volgens een rapport van het zorgministerie geven recente internationale statistieken aan dat hondsdolheid elk jaar ongeveer 60.000 mensen doodt, wat neerkomt op ongeveer één dode per 10 minuten.

Het ministerie herinnert het publiek er aan huisdieren tijdig te vaccineren tegen de ziekte. Ook adviseert het ministerie om contact met zwerfdieren, met name honden en katten, te vermijden en worden kinderen geadviseerd niet met onbekende dieren te spelen, zelfs als deze zachtaardig zijn.

Ook wordt geadviseerd altijd medische hulp te zoeken na krabben en beten van dieren.

