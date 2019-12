China schrapt uitzending Arsenal-wedstrijd na Oeigoeren-tweet Özil

Arsenal-voetballer Mesut Özil heeft de woede van China gewekt met een bericht op Twitter over Chinese moslims in concentratiekampen

De Chinese televisie zendt daarom de Engelse topper tussen Arsenal en Manchester City vandaag niet uit. In de tweet leverde de Turks-Duitse voetballer kritiek op moslimlanden, omdat die zich niet zouden uitspreken over de onderdrukking van de eveneens islamitische Oeigoerse minderheid in China. Westerse landen en westerse media zouden volgens hem meer voor de Oeigoeren opkomen.









De Chinese nieuwssite Global Times zegt dat Arsenal de "lastpak" in de winterstop beter kan verkopen als het zijn Chinese fans weer aan zich wil binden.









Arsenal heeft commerciële belangen in China, waaronder een restaurantketen. Om de schade te beperken heeft de club op het Chinese sociale medium Weibo afstand genomen van Özils opmerkingen. "De inhoud is Özils persoonlijke mening. Arsenal is een voetbalclub en heeft als principe dat ze zich niet met politiek bemoeit."

De wedstrijd Arsenal - Manchester City was om 17.30 uur begonnen, met Özil bij Arsenal in de basis.



