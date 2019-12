Eredivisie: Ziyech en Mazraoui verliezen met Ajax van AZ, titelrace ligt volledig open

AZ heeft vandaag de kraker tegen Ajax in de absolute slotfase weten te beslissen en won in het AFAS Stadion met 1-0.

© Redactie 2019

Erik Ten Hag die naast David Neres, Quincy Promes en Zakaria Labyad bleek ook niet te kunnen beschikken over Nicolas Tagliafinco, Sergiño Dest en Daley Blind. Er stond veel spanning op de wedstrijd en dat bleek al in de openingsfase waarin Hakim Ziyech het aan de stok kreeg met linksback Owen Wijndal.AZ liet de bal aan Ajax en probeerde via snelle uitbraken gevaar te stichten op de helft van de Amsterdammers. Het duel leek echter geen winnaar op te leveren, maar het was toch de goalgetter Myron Boadu die in de laatste minuut van de reguliere speeltijd met een kopbal de winst voor de Alkmaarders veiligstelde.AZ komt met deze winst op gelijke hoogte met Ajax (41 punten uit zeventien wedstrijden), maar heeft de ploeg van Erik Ten Hag een beter doelsaldo.