Rabat: Pedofiel gearresteerd na verkrachtingspoging kind op kerkhof

Het kind liep op straat naast zijn telefonerende moeder toen een passerende motorrijder het kind greep en wegreed

De politie in Rabat heeft dinsdag een 53-jarige man aangehouden nadat deze een minderjarige jongen ontvoerde in het bijzijn van zijn moeder. Omstanders werden opgeschrikt door het gegil van de moeder waardoor alerte voorbijgangers de vluchtroute van de motorrijder konden zien.





De dader werd even later aangehouden op de Achouhada-begraafplaats. De man probeerde het kind te verkrachten, meldt dagblad Al Akhbar. Het slachtoffertje was geschrokken maar maakt het verder goed.

