Botola Pro: Wydad Casablanca verovert koppositie na nipte winst in klassieker (video)

Wydad Casablanca heeft vandaag de klassieker met 1-0 gewonnen van FAR Rabat in Stade Mohammed V.





Wydad Casablanca speelde de wedstrijd rustig uit en kreeg Mohammed Ali Bemammer nog een rode kaart nadat hij de bal boos wegschoot in de richting van de scheidsrechter na een overtreding tegen hem. Wydad staat nu aan kop in de Botola Pro met zestien punten uit zeven wedstrijden, maar heeft RS Berkane 14 punten uit zes wedstrijden en kan het de regerend landskampioen van de week weer inhalen.

© Redactie 2019

De wedstrijd die onder veel druk stond kende veel fysieke duels en leverde kansen over en weer, van onder meer international Ayoub El Kaabi die niet tot scoren kwam.Het was wachten tot de 69e minuut waarin Wydad Casablanca een strafschop kreeg toegewezen na dom inkomen van de centrale verdediger van FAR Rabat. Het was Badii Aouk die de strafschop mocht nemen en deze feilloos in de kruising wist te schieten.