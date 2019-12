VIDEOGOALS: 'Statistiekenwerk' voor Olympiakos' El Arabi bij Asteras Tripolis (video)

De inmiddels alweer 32-jarige centrumspits timmert flink aan de weg op Griekse gronden, zo ook vanmiddag namens Olympiakos bij Asteras Tripolis!

Overall-statistieken Youssef El Arabi (seizoen 2019/2020):

Assist El Arabi bij 0-2 Daniel Podence ('9):

El Arabi's 0-3 bij Asteras Tripolis ('35):

El Arabi's 04 bij Asteras Tripolis ('44):

- Super League: 13 optredens, 8 doelpunten én 4 assists- UEFA Champions League (hoofdtoernooi): 6 optredens, 3 assists- UEFA Champions League (kwalificatie): 3 optredens, 2 doelpuntenWaar zijn werkgever Olympiakos Piraeus - op basis van doelsaldo koploper in de Griekse Super League - raasde de Marokkaans-international zondagavond zonder al te veel moeite met liefst 0-5 over nummer voorlaatst Asteras Tripolis heen. Meedelen in het scoreverloop deed Youssef El Arabi door aangever te zijn bij de 0-2 en daarbij ook nog eens de 0-3 én de 0-4 voor zijn rekening te nemen.