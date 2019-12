Roberts: 'Alles voor handen om het Marokkaanse voetbal te ontwikkelen' (video)

Na het Marokkaanse voetballandschap uitvoerig te hebben verkend buigt de technisch directeur van de bond zich nu over wat komen gaat.

Met Osian Roberts vond de Marokkaanse voetbalbond FRMF een opvolger voor de vertrokken Nacer Larguet. Laatstgenoemde droeg sinds medio 2016, vanuit Rabat, de eindverantwoordelijkheid over de jeugdopleiding binnen de bond én de daarbij behorende vertegenwoordigende elftallen. Na de FRMF te hebben verruild voor een functie als beleidsbepaler van de 'talentenfabriek' van Olympique Marseille, is het nu dus de Welshman die het stokje overneemt.Na eerst Jamal Sellami en Patrice Beaumelle van de hand te hebben gedaan als coaches van respectievelijk Marokko U20 én #JongMarokko, zette Roberts enkele weken geleden een hele rits aan vacatures uit om alle posten binnen de bond gevuld te krijgen. Hierover en over zijn eerste indruk van Marokko als voetbalbond liet de man die voorheen onder contract stond bij de voetbalbond van Wales, zich bij Medi1TV'suit.