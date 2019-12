VIDEOASSIST: Feddal laat Bartra de stand gelijktrekken namens Real Betis (video)

Een prima kopbal van de Marokkaans-international die vervolgens werd omgezet in de broodnodige 2-2 voor Real Betis bij RCD Espanyol!

Overall-statistieken Zouhair Feddal (seizoen 2019/2020):

© Redactie 2019

Bij de 'Verdiblancos' wil het tot nu toe nog niet echt vlotten voor de 29-jarige centrumverdediger. Voor de formatie die hem nog tot medio 2021 onder contract heeft staan kwam Zouhair Feddal, met zondagavond erbij meegerekend, slechts achtmaal in actie in dit nog lopende seizoen. Wel tekende de voormalig speler van onder andere Deportivo Alavés én UD Levante voor de broodnodige assist voor de formatie die momenteel de twaalfde plaats inneemt in La Liga.- La Liga: 8 optredens, 1 assist (681 speelminuten, 7 basisplaatsen)