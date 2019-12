Lekjaa: 'Beste experts aangetrokken voor realisatie Complexe Mohammed VI' (video)

En als referentiekader werd de standplaats van 'Les Bleus' én die van Spanje's A-elftal als uitgangspunt genomen voor deze grootschalige renovatie.

Net zoals diens ondergeschikte Osian Roberts (red. technisch directeur Marokkaanse voetbalbond FRMF) deed, stond ook bondsvoorzitter Faouzi Lekjaa Medi1TV'ste woord over de recente oplevering van het geheel gerenoveerde Complexe Mohammed VI. Een renovatie waar zo'n 630 miljoen dirham mee gemoeid ging (red. omgerekend om en nabij de €58 miljoen) en waar het Marokkaanse journaille vanzelfsprekend veel belangstelling voor had de afgelopen dagen.Om tot een dergelijk complex te komen werd er in alle en hoeken en gaten van het internationale voetballandschap onderzoek gedaan. Zo deed men de beide trainingscomplexen van zowel het A-elftal van regerend wereldkampioen Frankrijk als die van Spanje aan. Daarnaast won men ook veel informatie in bij verschillende stakeholders van dit complex, tot aan de technische staf van #TeamMarokko toe. Dit volgens Lekjaa om maatwerk te kunnen leveren aan de verschillende vertegenwoordigende elftallen én externe partijen die het complex in gebruik gaan nemen.