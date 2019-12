VIDEOGOAL: 'Supersub' Lazaar in Serie B tevergeefs trefzeker namens Cosenza (video)

In de tweede voetbalafdeling van Italië, de Serie B, krijgt de tijdelijk van Newcastle United overgenomen linksback tegenwoordig zijn speeltijd toebedeeld.

Gepasseerd bij diens contractclub moest de inmiddels alweer 27-jarige back zijn geluk elders beproeven. Het was uiteindelijk Serie B-formatie Cosenza die de zeventienvoudig A-international tot het einde van het lopende seizoen oppikte bij 'The Magpies', een uitleenbeurt die tot nog toe maar weinig vruchten heeft afgeworpen. Trefzeker was Lazaar tot zondagavond nog niet, met de nummer twee uit de Serie B tegenover zich was hij als invaller dan wel betrokken bij de totstandkoming van een doelpunt (red. '74, 1-2 FT).- Serie B: 3 optredens, 1 doelpunt (101 speelminuten)