Film met Nabil Mallat wint prijzen in Marokko

De speelfilm Rafaël van regisseur Ben Sombogaart heeft op het internationaal filmfestival van Agadir in Marokko twee prijzen gewonnen.

Rafaël werd bekroond tot beste titel in de competitie en hoofdrolspeler Nabil Mallat kreeg een beeldje voor beste acteur. Dat heeft producent Rinkel Film maandag bekendgemaakt. Het op waarheid gebaseerde drama draaide vorige jaar in de Nederlandse bioscopen. Rafael vertelt over de Tunesiër Nazir, die aan het begin van de Arabische Lente geen visum krijgt om in Nederland bij de geboorte van zijn zoon te kunnen zijn. Daarom besluit hij illegaal de oversteek naar Europa te maken. Het verhaal werd in 2011 wereldnieuws en werd eerder bewerkt tot boek.Regisseur Ben Sombogaart maakte eerder onder meer Knielen op een bed violen, Kruistocht in Spijkerbroek en De Tweeling, die voor een Oscar werd genomineerd. Producent Rinkel Film maakte eerder onder meer Lucia de B, Van God los en Achtstegroepers huilen niet.