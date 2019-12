Transfer Talks: 'Da Costa laat contract bij Al-Ittihad ontbinden na uitblijven salaris'

Aan ieder 'huwelijk' tussen speler én club komt een einde, alleen is die van de 33-jarige A-international onlangs om een andere reden geëindigd.

Uitgaande van wat momenteel de ronde doet in de Saoedische media lijkt Manuel Da Costa speler af bij de huidige nummer 13 van de Saudi Professional League, Al-Ittihad. Daar waar zijn dienstverband in theorie nog loopt tot medio 2021, zou de speler in kwestie onlangs zelf een einde hebben gebreid aan zijn loopbaan bij de achtvoudig landskampioen. Directe reden achter deze eenzijdige beslissing is het uitblijven van salarisbetaling, iets wat zich niet alleen tot de voormalig speler van onder andere Olympiakos Piraeus en West Ham United zou beperken.Ook collega-international Karim El Ahmadi zou momenteel hetzelfde doormaken op Saoedische gronden en ook hij lijkt zich langzaam maar zeker richting de uitgang te begeven van de club die in Jeddah zetelt. Hij ligt overigens nog tot het einde van dit lopende seizoen vast bij de Saoediers, dit na in de zomer van 2018 transfervrij over te zijn gekomen van Feyenoord.- Saudi Professional League: 7 optredens, 1 assist (630 speelminuten)