Afellay: trieste dag voor ons allemaal

Het ontslag van trainer Mark van Bommel kwam maandag hard aan bij de spelers van PSV. "Dit wens je niemand toe. Dit gaat je aan het hart, we zijn allemaal mens.

Het is een trieste dag voor alles en iedereen", zei aanvoerder Ibrahim Afellay, die zelf nog bij PSV samenspeelde met Van Bommel. De trainer sprak de spelersgroep maandag voor een laatste keer toe. Afellay: "Hij zei dat hij trots was en blij was dat hij met ons had mogen werken."Rechterverdediger Denzel Dumfries maakte in zijn profloopbaan nog niet eerder mee dat een trainer werd weggestuurd. "Er kwamen veel emoties bij kijken, je geeft elkaar een knuffel. Mark is ook gewoon een supporter van deze club, hè. De clubleiding heeft dit besluit genomen. Als spelersgroep moeten we hier goed mee omgaan."Nick Viergever, centrale verdediger, wist wat er ging gebeuren toen hij maandag bij PSV arriveerde. "Dat ik het had verwacht is misschien een groot woord. Maar je weet dat de trainer de kop van Jut is als resultaten uitblijven."