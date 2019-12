'Hooligans van OCK Khouribga moeten zich verantwoorden voor procureur des konings' (video)

Hooliganisme en de Botola Pro het blijft een doorn in het oog voor de Marokkaanse voetbalbond.





Het blijft echter nog steeds een probleem die regelmatig voorkomt in de Marokkaanse voetbalcompetities en voor veel clubs en steden financiële schade oplevert. Na de wedstrijden tussen OCK Khouribga en Wydad Casablanca zijn een twintigtal supporters aangehouden door de politie naar aanleiding van materiële schade die de supportersgroep heeft aangericht.



De supportersgroep moest zich vandaag in Khouribga voor de procureur des konings verantwoorden volgens het Arabische dagblad Al Massae.









In de afgelopen jaren is het voetbalvandalisme en misdragingen van supportersgroep in het Marokkaanse voetbal sterk afgenomen, mede door scherpere controles en meer inzet van politieagenten.