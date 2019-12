Man sterft aan hondsdolheid in Spanje na kattenbeet in Marokko

De man was in augustus in Marokko waar hij werd besmet met hondsdolheid nadat hij werd gebeten door een kat

Een Marokkaanse man is overleden in Spanje na gediagnosticeerd te zijn met hondsdolheid, meldt de Spaanse nieuwtjes El Pais. De man vertoonde symptomen van hondsdolheid toen hij begin december in een ziekenhuis nabij Bilbao in het noorden van Spanje werd opgenomen. De man overleed vrijdag de 13e.





De dood van de man is het eerste geval van hondsdolheid bij een mens in de regio Baskenland in de afgelopen 30 jaar, meldt dagblad El Espanol. Nadat een mens de symptomen van hondsdolheid vertoont is de kans op overleven extreem laag. De symptomen van hondsdolheid, meestal overgedragen door beten en krassen, kunnen enkele maanden tot een jaar na de beet verschijnen.





Vaccinatie

Hondsdolheid is aanwezig in meer dan 150 landen, waaronder Marokko, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Voor mensen met een verhoogd risico op besmetting bestaat een preventieve vaccinatie tegen rabiës. Een 'na-de-beet' vaccinatie, die kort na de beet gegeven dient te worden, redt honderdduizenden levens per jaar, zegt de WHO.





Het rabiësvirus veroorzaakt schade aan het zenuwstelsel en creëert fatale ontsteking van de hersenen en het ruggenmerg. Slachtoffers van hondsdolheid vertonen hyperactief gedrag en sterven binnen een paar dagen.

