OM rekent op snelle uitlevering Ridouan T.

Het Openbaar Ministerie rekent erop dat Ridouan T. snel door Dubai zal worden uitgeleverd aan Nederland.





"Ik weet nog niet wat Marokko wil, maar we gaan uit van uitlevering aan Nederland en niet Marokko." Dubai heeft geen uitleveringsverdrag met Nederland, wel met Marokko.

Dat zei landelijk hoofdofficier Fred Westerbeke maandag na afloop van de persconferentie na de arrestatie van T. Hij rekent op weken, "misschien sneller". De 41-jarige T. wordt ook in Marokko gezocht, onder meer in verband met de moord op de zoon van een rechter in Cafe la Créme in Marrakech.