Manojlovic: 'Tagnaouti was spectaculair' (video)

sport 16 dec 19:30

Gisteren vond de klassieker plaats tussen Wydad Casablanca en FAR Rabat in Stade Mohammed V in Casablanca.

Les Rouges leverde de mannen van Zoran Manojlovic de koppositie op in de Botola Pro.



In de persconferentie van gaf de Servische trainer aan: ''Het was een lastige wedstrijd tegen een sterk georganiseerde ploeg, die met een gesloten defensieve blok speelde en loerde op de counter. Wij hebben meerdere kansen niet benut, maar hebben de wedstrijd toch winnend weten af te sluiten en het was een verdiende overwinning.''



''Tagnaouti was spectaculair met enkele fantastische reddingen en hij speelde een uitstekende wedstrijd. Ik ben tevreden want wij hebben de naast de beste aanval ook de beste verdediging van de competitie.''

© Redactie 2019 De wedstrijd die door een benutte strafschop van Badii Aouk met 1-0 werd gewonnen doorleverde de mannen van Zoran Manojlovic de koppositie op in de Botola Pro.In de persconferentie van gaf de Servische trainer aan: ''Het was een lastige wedstrijd tegen een sterk georganiseerde ploeg, die met een gesloten defensieve blok speelde en loerde op de counter. Wij hebben meerdere kansen niet benut, maar hebben de wedstrijd toch winnend weten af te sluiten en het was een verdiende overwinning.''''Tagnaouti was spectaculair met enkele fantastische reddingen en hij speelde een uitstekende wedstrijd. Ik ben tevreden want wij hebben de naast de beste aanval ook de beste verdediging van de competitie.''