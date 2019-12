Chtouka Ait-Baha: Lijk aangetroffen in woning boven bakkerij

Het lijk bevond zich in een vergevorderd stadium van ontbinding

Een penetrante geur uit een woning in Boukri in de provincie Chtouka Ait-Baha leidde zaterdagavond naar de vondst van het levenloze lichaam van een man.





Omwonenden stoorden zich aan de geuroverlast en schakelden de autoriteiten in. Bij het forceren van de deur van de woning boven de bakkerij trof de politie een lijk aan van een ongeïdentificeerd persoon.





Het lichaam is overgebracht naar het mortuarium van het Hassan II ziekenhuis in Agadir. De politie is een onderzoek gestart. Een misdaad is niet uitgesloten..

