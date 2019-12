Benatia: 'Heeft me flink ontmoedigd hoe ik in de Marokkaanse pers werd neergezet' (video)

Onlangs de handdoek in de ring te hebben gegooid bij #TeamMarokko kwam Medhi Benatia maandagavond terug op deze veelbesproken beslissing.

Tegenwoordig onder contract bij het kapitaalkrachtige Al-Duhail SC vertolkte de inmiddels alweer 32-jarige centrumverdediger vanavond een hoofdrol in RMC Sport's. Waar er meer dan alleen zijn onlangs beëindigde interlandcarrière voorbij kwam, liet de voormalig contractspeler van onder andere Juventus én AS Roma vooral op dit punt duidelijk zijn onvrede blijken. Dat hij zijn voetbalschoenen aan de wilgen hing was tweeledig: als A-international zag hij voor zichzelf geen rol meer weggelegd, ook vanwege de vele kritiek op zijn persoon in de vaderlandse pers.Voor de eerste keer uitkomen voor de hoofdmacht van de Marokkaanse bond deed Benatia in 2008 onder zijn voormalige eindverantwoordelijke Roger Lemerre (red. 3-0 FT Zambia-thuis, vriendschappelijk). Nadien kwam hij nog eens 65 keer binnen de lijnen voor #TeamMarokko, scoren deed hij in totaal tweemaal.