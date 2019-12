Algerije: Volkswagen legt fabriek stil

Het hoofd van lokale partner Sovac zit al sinds juni vast te midden van een corruptieschandaal

De Duitse autofabrikant heeft de productie in Algerije voorlopig opgeschort. "Volkswagen is op de hoogte van een corruptieonderzoek door Algerijnse autoriteiten naar Mourad Oulmi", die de Algerijnse partner Sovac leidt, vertelde de woordvoerder aan persbureau AFP. "Productie in de fabriek, geëxploiteerd in een samenwerking met Sovac, is opgeschort, evenals leveringen door Volkswagen" aan Sovac, voegde de woordvoerder toe.





De Sovac-Volkswagen-fabriek opende zijn deuren in 2017 in Relizane, ongeveer 250 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Algiers, en assembleert kits van het Duitse moederbedrijf. In 2018 rolden er ongeveer 50.000 Volkswagen-, Audi-, Seat- en Skoda-voertuigen van de band in de Algerijnse fabriek.





Meerdere prominente politici en zakenlui die banden onderhielden met Abdelaziz Bouteflika zijn vastgehouden of ondervraagd in verband met corruptie. De noodlijdende president werd gedwongen af te treden wegens massaprotesten die sinds april van dit jaar het land in haar greep houdt.

© MAROKKO.NL 2019