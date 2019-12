Ophef om denigrerende opmerking Marokkaanse miljardair

Marokkanen zouden de Marokkaanse staat niet respecteren en gedisciplineerd moeten worden, zei één van Afrika's rijkste mensen.

Voormalig regeringsleider Abdelilah Benkirane heeft miljardair en tevens minister van landbouw Aziz Akhannouch bekritiseerd voor zijn controversiële uitspraak over Marokkaanse burgers. Akhannouch zei dat Marokkanen "geen respect hebben voor de Marokkaanse staat en diens overheidsinstellingen" en dat sommige Marokkanen "gedisciplineerd" moeten worden.





De opmerking ging niet onopgemerkt voorbij en is bij veel Marokkaanse burgers in het verkeerde keelgat geschoten. Ook Benkirane uitte zich ontevreden met de uitspraak van Akhannouch en zei tijdens het 5e regionale jeugdcongres van de PJD-partij in Bouznika dat Akhannouch een fout heeft gemaakt door te praten over discipline.





"Het is niet uw recht, meneer Akhannouch, om dit te zeggen. Het is ook niet uw taak om mensen te disciplineren", zei Benkirane. De voormalige PJD-leider interpreteerde het woord "discipline" als "straf".





"Als Marokkanen het woord 'discipline' gebruiken, hebben ze het over 'straf'. Justitie is de enige instelling die mensen kan straffen als iemand de wet overtreedt. Het is niet jouw taak om iemand te disciplineren", zei Benkirane en adviseerde Akhannouch om zijn verklaring in te trekken en zijn excuses aan te bieden. De politicus ontving op het congres luid applaus voor zijn verklaring.





"We begrijpen niet wat bedoeld wordt met 'Marokkanen moeten hun werk doen'", voegde hij toe, daarmee verwijzend naar de verklaring van de Landbouwminister: "Justitie is niet de enige die zijn werk moet doen, ook Marokkanen moeten hun werk doen", zei Akhannouch.





Monarchie

Voordat Benkirane reageerde op de uitlatingen van Akhannouch sprak hij eerst over het belang van de monarchie. De politicus sprak over actievoerders die onlangs in video's op sociale netwerken verschenen waarin de koning en de Marokkaanse staat werden bekritiseerd. "Die mensen zeiden dingen die niet klopten, maar tegelijkertijd zeiden ze dingen die op hen betrekking hadden. Anderen bekritiseerden hen juist omdat ze op onacceptabele wijze over de Marokkaanse vorst spraken".





"Onze staat is voor 100% een monarchie", benadrukte Benkirane. "De verdediging van de monarchie is niet de rol van één individu, het is de rol van alle Marokkanen die in de monarchie geloven", zei hij. Het voormalige regeringshoofd zei dat het "monarchiesysteem zichzelf vooral in de afgelopen jaren heeft bewezen als het beste regime".





"Ons land heeft verschillende moeilijke tijden ondergaan, waaronder de Arabische lente en we hebben deze vredig doorgemaakt", zei Benkirane en bedankte daarbij het koningshuis voor haar inspanningen ten tijde van politieke crisis.

