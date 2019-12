UITGELICHT: Académie Mohammed VI de Football en Olympique Lyon slaan handen ineen

Een mooie dag voor de algehele ontwikkeling van het Marokkaanse voetbal brak dinsdagochtend aan, in Lyon!

'Een grote eer voor Lyon om kennis uit te wisselen met deze partij'

Photocredit: (@OL) Twitter

© Redactie 2019

In navolging op al hetgeen de Ligue 1-formatie zich al mee bezigt, internationaal genomen, kondigde Olympique Lyon vanochtend via de officiele kanalen een samenwerking te zijn aangegaan met het Académie Mohammed VI de Football. De 'talentenfabriek' bij uitstek van het Marokkaanse voetballandschap zal voor liefst drie jaar lang op tal van manieren gaan samenwerken met de huidige nummer acht van de Franse hoogste voetbalafdeling. Bij monde van Hicham El Mahi, secretaris-generaal van de AMF, werd aangegeven dat deze deal ook vanwege het moment extra speciaal is: ,,Dit jaar is een symbolisch jaar voor ons, we vieren het tienjarig bestaan en dat we dit kunnen aangaan met Olympique Lyon maakt het dat we onze opleiding nog meer glans kunnen geven.''De dienstdoende voorzitter van de andere stakeholder in deze, Jean-Michel Aulas sprak ook vol lof over deze voor hem hopelijk duurzame samenwerking: ,,Voor Lyon een grote eer om kennis uit te wissel met deze partij. We zullen er alles aan doen om beide jeugdopleidingen te laten profiteren van dit project.''Eind november werd overigens een soortgelijke samenwerking aangekondigd, toen verbond de club in kwestie zich met Botola Pro-formatie FUS Rabat.