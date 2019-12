Amallah: 'Voel me gevleid als een speler als Chadli zoiets zegt'

sport 17 dec 12:56

Selim Amallah is momenteel de man in wording in de kleuren van Standard Luik én dat is ook RSC Anderlecht's Nacer Chadli niet onopgemerkt gebleven.

DH.be . De 23-jarige middenvelder die nog tot medio 2023 vastligt in het Stade Maurice Dufrasne zegt vereerd te zijn, te meer omdat een speler van dat kaliber zijn licht laat schijnen over zijn persoon. Diezelfde Chadli zei namelijk, ook kort na afloop van dat treffen tussen beide ploegen, het volgende: ,,Selim Amallah? Als hij deze lijn doorzet dan gaat hij zeer zeker een grote toekomst tegemoet.''



'Dat hij hamert op inzet geeft des te meer aan dat ik nog veel werk moet verzetten'

Blij en tegelijkertijd realistisch, dat is wat men kan optekenen uit het korte onderonsje wat het eerdergenoemde medium had met de sterkhouder van 'Les Rouches': ,,Voel me gevleid als een speler als Chadli zoiets zegt over me. Hij heeft het in grote competities laten zien, weet wat er van je wordt gevraagd op het allerhoogste niveau. Maar dat hij óók hamert op inzet geeft des te meer aan dat ik nog veel werk moet verzetten.''







Overall-statistieke Selim Amallah (seizoen 2019/2020):

- Jupiler Pro League: 17 optredens, 6 doelpunten én 3 assists

- UEFA Europa League (hoofdtoernooi): 5 optredens, 2 doelpunten

- Beker van België: 1 optreden, zonder productiviteit



