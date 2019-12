Transfer Talks: FC Utrecht beloont 18-jarige Tekfaoui met eerste contract

Opgepikt uit de jeugdopleiding van IJsselmeervogels staat Yassine Tekfaoui nu aan de vooravond van een traject tot 'full-prof' in de Domstad!

Contractnieuws uit Utrecht bereikte ons dinsdagmiddag, FC Utrecht bereikte namelijk onlangs overeenstemming met de man die nog tot voor kort zijn talenten etaleerde bij Tweede Divisie-formatie IJsselmeervogels. Na in de zomer van 2018 over te zijn gekomen van de club van eindverantwoordelijke Ted Verdonkschot zag de speler in kwestie vandaag dus de inkt opdrogen op een tot medio 2022 lopend contract bij de club die sinds enkele maanden John van den Brom als uithangbord heeft bij de hoofdmacht.Technisch directeur Jordy Zuidam laat zich maar wat enthousiast uit over zijn nieuwe contractspeler, via de eigen kanalen omschrijft hij Tekfaoui als volgt: ,,Hij beschikt over creativiteit en is goed in één-tegen-één duels, waarbij hij in staat is om met zijn snelheid en techniek zijn directe tegenstander te verrassen. Dat alles koppelt Yassine aan scorend vermogen.'' Datgene deed de aanvaller in het voorbije seizoen het vaakst in de A1 van zijn werkgever, in deze nog lopende jaargang staat de teller op één minuut in de Keuken Kampioen Divisie (red. invalbeurt MVV Maastricht uit, 1-1 FT).