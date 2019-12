Interim-coach Faber voegt Ramzi toe aan technische staf PSV-1

Beiden kind van de club nemen ze het stokje over van de onlangs ontslagen Mark van Bommel, Adil Ramzi als eerste assistent van Ernest Faber.

'Hij voegt specifieke kennis en expertise toe die we goed kunnen gebruiken'

Photocredit: (@PSV) Twitter

© Redactie 2019

Waar voor het voor de ene een abrupt einde betekent van een langetermijnstrategie die men aanvankelijk hoopte te vervullen, opent het voor de ander weer nieuwe duren. Zo ook voor de voormalig Marokkaans-international die met ingang van vandaag zal fungeren als rechterhand van de man die van de een op de andere dag het stokje over moest nemen van Mark van Bommel. Dinsdagmiddag gaf technisch directeur John de Jong via de eigen kanalen aan dat Ramzi zijn taken bij PSV U17 neerlegt om zich te voegen bij de hoofdmacht van de Eindhovense club.De inmiddels 42-jarige jeugdtrainer buigt zich al geruime tijd over het reilen en zeilen op de Herdgang, dé talentenfabriek van PSV, sinds afgelopen zomer dus als eindverantwoordelijke van de B1. De hierboven al genoemde De Jong ziet in Ramzi een uitstekend onderdeel van deze nieuw ingerichte technische staf: ,,Adil voegt met zijn achtergrond specifieke kennis en expertise toe die we goed kunnen gebruiken. We zijn blij dat hij ons wil helpen.''