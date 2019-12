Turkije pakt 181 mensen op om betrokkenheid coup

De Turkse politie heeft dinsdag 181 mensen opgepakt die betrokken zouden zijn geweest bij de mislukte couppoging in 2016.

Dat meldden de autoriteiten in Ankara. De arrestanten zouden aan de kant staan van de islamitische geestelijke Fethullah Gülen, die door de Turkse president Erdogan verantwoordelijk wordt gehouden voor die mislukte staatsgreep. De arrestanten zouden onder meer gebruik hebben gemaakt van ByLock, een berichtendienst die volgens de Turkse regering werd gebruikt tijdens de mislukte staatsgreep. Berichten die via de applicatie worden verstuurd zijn gecodeerd.De autoriteiten arresteerden 171 mensen in Ankara. De tien andere verdachten werden elders in Turkije opgepakt. Sinds de couppoging in 2016 zijn tienduizenden mensen vastgezet. De 78-jarige Gülen zelf woont al jaren in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Turkije heeft de VS om zijn uitlevering gevraagd.