Amerikaanse rapper onder de indruk van Marokkaanse verkeersagent (video)

Shawn Dinero sprak lovend over een verkeersagent in Casablanca nadat de taxi waarin hij zat werd staande gehouden

De rapper uit New York is op vakantie in Marokko en zat in een taxi toen deze staande werd gehouden in het drukke stadsverkeer in Casablanca. De taxichauffeur kreeg een prent wegens telefoneren achter het stuur.









Dinero filmde het incident en prees het geduld en de professionaliteit van de verkeersagent en gaf aan dat Amerikaanse agenten een voorbeeld kunnen nemen aan hun Marokkaanse collega's

