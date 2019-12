Israël start gasexport naar Egypte

De nieuwe exportovereenkomst geeft tegelijkertijd aan dat de productie van het Leviathan-platform in de Middellandse Zee aanstaande is.

De Israëlische autoriteiten hebben maandag het groene licht gegeven voor de export van offshore aardgas naar Egypte. De gasexport zal plaatsvinden vanuit de gasreservoirs Tamar en Leviathan, voor de kust van Palestina, en zijn bestemd voor zowel binnenlands Egyptisch gebruik als de doorvoer van vloeibaar aardgas door Egypte.





De gasvoorziening naar de Dolphinus-holdings in Egypte zal worden uitgevoerd via de 90 km onderzeese EMG-pijpleiding, die de stad Ashkelon in het zuiden van Palestina verbindt met het Egyptische netwerk in de buurt van El-Arish. Caïro had in 2018 een overeenkomst met Israël getekend voor de levering van aardgas uit de velden van Tamar.





De export van gas uit de Leviathan- en Tamar-velden naar Egypte is de belangrijkste economische samenwerking tussen Egypte en Israël sinds het vredesverdrag tussen de twee landen 40 jaar geleden. Israël heeft eerder gas gekocht van haar Egyptische buurman en verkocht aan Jordanië, het enige andere Arabische land waarmee Israël een vredesovereenkomst heeft.

