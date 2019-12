Botola Pro: RS Berkane wint thuis van Ittihad Tanger en neemt koppositie van Wydad over (video)

RS Berkane speelde vandaag de competitiewedstrijd thuis tegen Ittihad Tanger en wisten deze met 2-0 te winnen.









De mannen van Tarik Sektioui die bezig zijn aan een goede reeks in de competitie kwamen pas in de 60e minuut op voorsprong door een prachtige voorzet van Omar Namsaoui die in de hoek werd gekopt door verdediger Issoufou Dayo.De thuisploeg bleef aanvallen en dat resulteerde in de 84e minuut tot de 2-0 van Hamada Laachir, die op aangeven van aanvoerder Mohammed Aziz met een tegendraadse kopbal voor de 2-0 eindstand zorgde. RS Berkane neemt met deze overwinning de koppositie over van Wydad Casablanca en staat met zeven wedstrijden op 17 punten.