'Raja Casablanca plant lang verblijf in Algerije begin volgende maand'

Raja Casablanca speelt begin komende maand twee wedstrijden op Algerijnse bodem.



Les Verts

De eerste wedstrijd wordt gespeeld tegen Mouloudia Alger in het kader van de kwartfinale van de Mohammed VI Cup en zal gespeeld worden op 4 januari 2020. Zes dagen later speelt de club de vierde groepswedstrijd in de CAF Champions League tegen JS Kabylie in Tizi Ouzou.Aangezien de wedstrijden kort na elkaar gespeeld worden overweegt het bestuur en de technische staf een lang verblijf in Algerije voor het afwerken van de twee duels.spelen voor de jaarwisseling nog wel de derde groepswedstrijd thuis tegen JS Kabylie, alvorens te vertrekken richting Algerije voor de twee uitwedstrijden.