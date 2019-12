Botola Pro: 'VAR mogelijk geïntroduceerd in tweede seizoenshelft'

In navolging van de Europese competities zou de VAR dit seizoen nog zijn intrede kunnen doen in de Botola Pro.



Volgens dagblad Al Ahdath Al Maghribia zullen de leden zich buigen over het inzetten van deze technologie in de competitiewedstrijden en zou de VAR vanaf de 16e speelronde al gebruikt gaan worden.



De FRMF heeft al goedkeuring gehad van de FIFA voor het introduceren van de technologie in de nationale competitie en werd de VAR succesvol geïntroduceerd vanaf de halve finales in de Coupe du Thrône.



Bondsvoorzitter Faouzi Lekjaa heeft leden van de nationale voetbalcommissie bij elkaar geroepen om de mogelijkheid voor de invoering van de videoarbitrage dit seizoen nog in te voeren in de hoogste voetbalafdeling in Marokko.