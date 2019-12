DEEN EN DUNYA: exclusief interview met Sparta's Mohamed Rayhi

Net zoals bij eenieder ander het geval is moeten ook profvoetballers vaak genoeg afwegingen maken. Topsporters die de waan van de dag als werkveld hebben, dat wat het betaalde voetbal heet. Hoe geloven zij, waar lopen ze tegenaan? En misschien nog belangrijker: wat grijpen ze als praktiserend moslim aan om zich sterk te maken tegen al die verleidingen? Verleidingen die ze in sommige gevallen in veel grotere mate voorgeschoteld krijgen. Vandaar deze reeks ‘Deen en Dunya’ waarin we het Nederlandse voetballandschap induiken om full-profs te bevragen over hun geloofsbeleving.



MOHAMED RAYHI: OPGELEID BIJ PSV, MET NEC NIJMEGEN DE EREDIVISIE IN

Als eerste gegadigde voor deze reeks kreeg ik Mohamed Rayhi bereid, de man die nu al bijna anderhalf seizoen onafgebroken onderdeel is van het tot nog toe verrassende Sparta Rotterdam. De voormalig contractspeler van PSV én NEC Nijmegen ontving me hartelijk, in het spelershome van Het Kasteel. Zoals bij bijna elke prof het geval is, ging het voor de inmiddels 25-jarige Rayhi ook niet vanzelf. Een nagenoeg volledig jeugdtraject op de Herdgang wierp voor de speler in kwestie niet het resultaat op waar hij in lengte der jaren juist zo op had gehoopt.





Het verlaten van PSV, na het uitblijven van doorstroming naar het eerste

De elf jaar die hij doorbracht bij de topclub bracht hem niet het vooruitzicht van definitieve doorstroming naar het eerste. Hetgeen zorgde voor het besef dat hij elders aan het hoogste niveau moest gaan proeven: ‘Als je op je achtste begint bij de jongste lichting, dan droom je natuurlijk van het bereiken van het eerste elftal. Vooral als je ziet dat jongens met wie je deze weg bent ingeslagen één voor één afvallen en jijzelf erbij blijft, tot aan de beloften toe. Dan komt het moment dat je met het eerste mee mag trainen, gedurende trainingskampen erbij bent. Je zit er gewoon heel dicht bij, wacht je kans af. Ikzelf zat in een lichting met spelers als Memphis Depay, Zakaria Bakkali, Luciano Narsingh en tal van andere veelbelovende namen. Heb vaak genoeg meegetraind en dus ook kunnen ruiken aan het echte werk. Achteraf gezien is het natuurlijk heel jammer dat dat officiële debuut is uitgebleven, vooral als jonge jongen uit Eindhoven. Heb van begin tot eind alles doorlopen, wat uiteraard maakt dat ik terug kan kijken op een hele mooie tijd daar.’





Met NEC de Eredivisie in

De formatie die hem in 2015 zijn gang naar de Eredivisie bood was NEC Nijmegen, een club waar hij ging samenwerken met een oude bekende. Waar hij bij PSV-1 met Ernest Faber te maken had als assistent, ging diezelfde coach vanaf die zomer door als zijn eindverantwoordelijke bij de Nijmegenaren. Voor de aanvaller een stap die achteraf gezien het overwegen waard was: ‘Een keuze waar ik zeer zeker geen spijt van heb. Dat Ernest Faber daar trainer werd maakte het voor mij nog makkelijker en daarbij: ik was niet ver verwijderd van huis, van m’n familie. Heb daar twee seizoenen mogen acteren in de Eredivisie, één jaar in wat toen nog de Jupiler League heette. Qua niveau is het natuurlijk andere koek, zowel qua spel als alles wat erbij komt kijken is de Eredivisie even aanpoten. Je speelt in doorgaans veel grotere stadions, er is véél meer media-aandacht en qua niveau gaat het natuurlijk veel sneller. De ruimtes op het veld zijn kleiner, je krijgt minder de kans acties te maken, de handelingssnelheid ligt gewoon veel hoger.’





Rayhi geeft bij Sparta Rotterdam vervolg aan geleidelijke weg

Zich een weg banen in het Betaalde Voetbal deed Rayhi in de kleuren van NEC, écht volledig en constant presteren was weggelegd voor zijn dienstverband bij zijn huidige werkgever. Het afgelopen seizoen was er één om niet te vergeten voor het jeugdproduct van PSV. Na in de zomer van 2018 transfervrij de overstap te hebben gemaakt naar de ploeg van Henk Fraser, werkte de man die al geruime tijd geposteerd wordt op het middenveld een ongelofelijk vruchtbaar seizoen af. Liefst dertien doelpunten én dertien assists kwamen van zijn voeten in een jaar waarin alles vanzelf leek te gaan. ‘We gingen aanvankelijk vol voor het kampioenschap. Iets wat lange tijd ook haalbaar leek, ook gezien het feit we een écht goed team hadden. Toen FC Twente ons voorbij streefde bleef er nog maar één kans over: de play-offs. We wisten dat het gedurende de Ramadan zou zijn, dat het zwaarder ging worden, we hadden immers ook een behoorlijk aantal spelers die eraan meededen. Uiteindelijk de halve finale én de finale gewonnen, tegen TOP Oss én de Graafschap en dat met in alle vier die wedstrijden minimaal drie spelers die vastten. In de Ramadan zo promoveren, is zeker wel één van de mooiste dingen die ik tot nu toe heb meegemaakt.’