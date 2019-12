'Al Ahly hangt prijskaartje van vier miljoen euro aan Azaro'

Geïnteresseerde clubs moeten diep in het buidel tasten om international Walid Azaro los te weken bij Al Ahly.

De toekomst van Walid Azaro bij de Egyptische topclub is nog altijd onzeker en kan hij de laatste tijd niet altijd rekenen op een basisplaats bij de recordkampioen van Egypte. De international zou volgens geruchten al in de winter willen uitwijken naar een andere club en zou dit ook al kenbaar hebben gemaakt aan het bestuur van de club.De club wil de aanvaller echter niet tegen elke prijs willen verkopen en hangt een volgenswil Al Ahly vier miljoen euro vangen voor de 24-jarige aanvaller.Eerder maakte een bron dichtbij de speler aan het Marokkaansebekend, dat een Saudische club een bod heeft uitgebracht van circa één miljoen dollar om Walid Azaro over te nemen van de Egyptenaren. Dit bod is echter op voorhand al geweigerd door Al Ahly en wenst de club een veel hoger bedrag voor de ex-aanvaller van het Marokkaanse Difaa El Jadida.