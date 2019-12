Exoplaneet en ster ontvangen Amazigh namen

De exoplaneet WASP-161 is ontdekt door een team van Marokkaanse astrofysici

Exoplaneten zijn planeten die draaien om andere sterren dan de Zon. De exoplaneet WASP-161 is ontdekt door een team van Marokkaanse astrofysici, met aan het hoofd Khalid Barkaoui, gepromoveerd aan de Cadi Ayyad University in Marrakech.





Na een stemming op een bijeenkomst van de International Astronomical Union (IAU) in Parijs is besloten de exoplaneet en zijn ster de namen Isli en Tislit (bruid en bruidegom) te geven. De twee namen verwijzen naar de meren Isli en Tisli in de Midden-Atlas, genoemd naar de mythe van de onmogelijke liefde van twee jonge mensen uit twee rivaliserende stammen in de Imilchil-regio.





© MAROKKO.NL 2019