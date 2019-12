Saoedi-Arabië: Nationaliteit journalist ingetrokken na normalisatie met Israël

De journalist heeft het nieuws bevestigd en geeft aan niet te weten wat de reden achter de beslissing is.

Saoedi-Arabië heeft journalist Abdelhamid al-Ghabin ontdaan van zijn Saoedische nationaliteit wegens "normalisatie en samenwerking met Israël". De journalist bevestigde het nieuws op Twitter dat een 'ministerieel besluit' heeft geresulteerd in het verlies van zijn burgerschap.









De journalist geeft aan niet te weten wat de redenen achter het besluit zijn. "Ik respecteer de beslissing, ongeacht de redenen," voegde hij eraan toe.





De journalist en politiek analist heeft in het verleden controversiële pro-Israëlische verklaringen afgelegd. Eerder dit jaar zei al-Ghabin dat er niet veel Palestijnen in Saoedi-Arabië zijn en dat Saoediërs liever werken met Saoediërs in plaats van met Palestijnen. El Ghabin zei ook dat Saoedi-Arabië vrede en stabiliteit wil in de regio maar dat sommige "Palestijnse partijen geen vrede willen", daarmee verwijzend naar de Palestijnse verzetsbeweging Hamas.





"Moeten we eerst 500.000.000 Arabieren dakloos maken voor 7 miljoen Palestijnen die alle oplossingen afwijzen?" Vroeg hij. Alle Arabische landen zouden zijn "verwoest vanwege de Palestijnse zaak", voegde hij toe.





El Ghabin is niet de enige Saoedische prominente figuur die op weerstand stuit na het doen van pro-Israëlische uitspraken. De video's van Saoedische blogger en Israël fanboy Mohamed Saud hebben in het verleden nogal wat ophef veroorzaakt. In mei deelde de blogger een video waarin hij zijn wens uitte om Israël te bezoeken. "Hallo allemaal, ik ben Mohammed Saud en ik kom uit Saoedi-Arabië, ik hou van Israël," zei hij.





In juli hebben een groep Palestijnen de blogger weggejaagd uit het Al Aqsa-terrein in het bezette Oost-Jeruzalem. De blogger maakte deel uit van een zeskoppige Arabische delegatie van journalisten, georganiseerd door het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken tijdens een door Israël gesponsorde reis. De Palestijnen zien de blogger als verrader en zionist.

