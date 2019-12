The Roast of Ali B trekt 427.000 kijkers

lifestyle 18 dec 8:53

Zo'n 427.000 kijkers zagen dinsdagavond hoe onder meer Henry van Loon en Johan Goossens Ali B met de grond gelijk maakten in The Roast of Ali B.





Het NOS Journaal van 20.00 uur en 18.00 uur trokken dinsdag de meeste kijkers: respectievelijk 1,7 miljoen en 1,4 miljoen. EenVandaag op NPO1 behaalde met 1,1 miljoen kijkers een derde plek. © ANP 2019 Het leverde de Comedy Central-show geen plek op in de lijst met best bekeken programma's van de dinsdag, zo blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Ook Waylon, Willie Wartaal, I Am Aisha, Rob Geus, Prem Radhakishun, Ferry Doedens, Brace en Bugra Gedik maakten deel uit van het Roast Panel. Sanne Wallis de Vries nam als Roast Master de presentatie op zich. Voorgaande jaren waren Gordon, Giel Beelen en Johnny de Mol onderwerp van spot.Het NOS Journaal van 20.00 uur en 18.00 uur trokken dinsdag de meeste kijkers: respectievelijk 1,7 miljoen en 1,4 miljoen. EenVandaag op NPO1 behaalde met 1,1 miljoen kijkers een derde plek.