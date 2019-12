Hooggerechtshof India buigt zich over discriminerende minderhedenwet

Het Indiase Hooggerechtshof buigt zich vanaf januari over de omstreden minderhedenwet van de regering-Modi.

Vluchtelingen uit Afghanistan, Pakistan of Bangladesh die voor 2015 het land zijn binnengekomen krijgen de Indiase nationaliteit. Dat geldt echter niet voor gevluchte moslims. De wet heeft geleid tot een golf aan protesten waarbij doden zijn gevallen. Oppositiepartijen zien in de wet een poging van de hindoe-nationalistische regering om de 200 miljoen moslims in het land te marginaliseren.De beslissing van het hoogste gerechtshof van het land om de zaak in behandeling te nemen kan de gemoederen voorlopig tot bedaren brengen. Bij de instantie zien tientallen klachten aangebracht door activisten, advocaten, studenten groeperingen, moslimorganisaties en politici uit het hele land. Of de werking van de wet moet worden opgeschort, bepalen drie rechters onder wie voorzitter Bobde van het Hooggerechtshof.Ook internationaal is er kritiek op de wet. De Verenigde Naties noemen die "fundamenteel onrechtvaardig".