Consulaat Comoren in Laayoune officieel geopend

Daarmee zijn de Comoren het eerste land dat een consulaat heeft geopend in Laayoune in het zuiden van Marokko.

De Marokkaanse Minister van Buitenlandse Zaken, Nasser Bourita, en de Comorese minister van Buitenlandse Zaken, Souef Mohamed El Amine, zaten samen de inhuldigingsceremonie voor.





De verhuizing van het consulaat naar Laayoune werd eerder dit jaar al aangekondigd door Bianrifi Tarmidi, de gezant van de Comoren, en bevestigde daarmee hun steun voor de territoriale integriteit van Marokko en haar positie in het conflict in de Westelijke Sahara. Marokko beschouwt Laayoune als een deel van zijn soevereiniteitsgebied in de zuidelijke regio.









De Comoren hebben geen ambassade in Marokko maar zijn het eerste land dat een algemeen consulaat in Laayoune in de Westelijke Sahara openen. De Comoren hebben vijf consulaten over de hele wereld en slechts acht ambassades wereldwijd, waaronder drie op het Afrikaanse continent. Ivoorkust heeft eerder dit jaar een 'ereconsulaat' geopend in Laayoune.





Gambia heeft onlangs ook de intentie uitgesproken om een ​​ consulaat te openen in de zuiden van Marokko . De Gambiaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mamadou Tangara, zei dat de opening van het consulaat "zo snel mogelijk" zal plaatsvinden en herhaalde de steun van zijn land voor de territoriale integriteit van Marokko.

