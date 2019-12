Duitsland intensiveert strijd tegen extreemrechts

Honderden extra politieagenten zullen zich de komende tijd bezig gaan houden met het bestrijden van extreemrechts. Dat zei de minister van Binnenlandse Zaken, Horst Seehofer, dinsdag na een aantal incidenten eerder dit jaar. "Duitsland moet actiever worden tegen extreem-rechts", zei Seehofer tijdens een persconferentie in Berlijn om de nieuwe maatregelen te introduceren.

Seehofer zei dat er honderden banen zullen worden gecreëerd bij de politie en de binnenlandse inlichtingendienst om het rechts extremisme te bestrijden. "Een effectieve, merkbare en succesvolle strijd tegen extreemrechts kan alleen worden uitgevoerd bij een aanzienlijk vergroting van mankracht", voegde hij toe.

De opmerkingen van Seehofer komen na een ongekende golf van xenofobe, raciale en islamofobe aanvallen in Duitsland. "We zijn getuige van een zorgelijk racisme, een groeiende intolerantie, een golf van haatmisdrijven", zei bondskanselier Angela Merkel eerder deze maand. De Duitse minister van integratie heeft begin december ook haar bezorgdheid geuit over de toenemende moslimhaat in Duitsland en waarschuwde dat extreemrechts een "reëel gevaar" vormt.