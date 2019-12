Staatssecretaris Snel stapt op om toeslagenaffaire

Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) neemt ontslag vanwege de toeslagenaffaire. Dat heeft de bewindsman van D66 in de Tweede Kamer bekendgemaakt, voorafgaand aan een debat over de affaire.

De kinderopvangtoeslag van zeker honderden gezinnen is enkele jaren onterecht stopgezet. Deze ouders zijn als fraudeur bestempeld en kwamen in grote financiële problemen doordat de Belastingdienst soms wel tienduizenden euro's terugvorderde.Afgelopen weken stuurde de Belastingdienst de dossiers van gedupeerden die daarom hadden gevraagd. Deze dossiers waren grotendeels zwartgelakt. Kamerleden vonden dit erg pijnlijk en ook GroenLinks en SGP - die Snel tot voor kort nog steunden - twijfelden hardop of de bewindsman nog kon aanblijven. Een motie van wantrouwen kreeg begin december al steun van een groot deel van de oppositie.