2 Marokkaanse vrouwen winnen L'Oréal-UNESCO Science Award

De l'Oréal-UNESCO Science Award heeft als doel de participatie van jonge vrouwen in de wetenschap te bevorderen.

Op de 21e editie van de l'Oréal-UNESCO Science Award gehouden in het Franse Instituut in Casablanca hebben vijf jonge vrouwen Noord-Afrikaanse vrouwen de prestigieuze prijs in de wacht gesleept.





De twee Marokkaanse winnaressen zijn Laila El Ghazouani (Nationale School voor Architectuur in Rabat) en Hanan Arahmane (Mohammed V Universiteit in Rabat). Naast de award ontvangen de winnaars elk een beurs van €10.000 waarmee ze hun postdoctorale projecten verder kunnen verdiepen.





Laila El Ghazouani won met haar onderzoeksproject waarbij ze nieuwe interventiemiddelen voorstelt om hoge temperaturen in steden te verminderen met betere architecturale typologieën. Hanan Arahmane introduceerde nieuwe methoden voor digitale signaalverwerking.

