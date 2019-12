Minister: Gas in Tendrara dekt 30% van nationale behoefte

13 verschillenden bedrijven zijn in Marokko actief met gasexploratie

Dat zei Aziz Rebbah, de Marokkaanse minister van Energie, Mijnen en Milieu maandag tijdens de wekelijkse parlementaire sessie over de recent gevonden gasbronnen in Tendrara in het oosten van Marokko.





Verschillende internationale bedrijven zijn actief in Marokko, waaronder het Britse Sound Energy. In augustus 2018 keurde de Marokkaanse overheid een vergunning voor acht jaar goed voor het Britse bedrijf om met ingang van oktober 2019 te starten met het boren van een vierde put.





De Marokkaanse functionaris legde uit dat de verkenning van het Tendrara-gas slechts het begin is, "de eerste fase van een langlopend project", en gaf aan dat in de toekomst meer onderzoek zal plaatsvinden en benadrukte daarbij de inspanningen van de Marokkaanse overheid om te voldoen aan de duurzame energiebehoeften van het land. De investeringen van de overheid in de energiesector bedragen momenteel 82 miljard DH.



Marokko streeft ernaar om 42% van zijn elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen te genereren tegen het jaar 2020. De Marokkaanse overheid wil leider worden in de energie-industrie, inclusief duurzame energie waar het land momenteel regionaal leider is.

