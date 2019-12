FACTCHECK: Hakimi breekt record, snelste speler ooit in Bundesliga

Een uitzonderlijke prestatie van de back die nog tot het einde van het lopende seizoen zijn talenten mag etaleren bij 'Die Borussen'.

Sky Sports

Overall-statistieken Achraf Hakimi (seizoen 2019/2020):



- DfB Pokal: 2 optredens, zonder productiviteit

- DfL Supercup: 1 optreden, zonder productiviteit







Anders dan normaal gesproken het geval is, bleef de nog maar 21-jarige Achraf Hakimi dinsdagavond tegen RB Leipzig buiten het scoreverloop. Daar waar de teller in het Duitse hoogste niveau momenteel staat op twee treffers én vijf assists onderscheidde het jeugdproduct van Real Madrid zich tijdens deze 3-3 remise op een andere, wel heel opvallende wijze. Uitgaande van waar de Duitse tak van doorgaans goed ingevoerdemee op de proppen kwam, verbrak de Marokkaans-international het snelheidsrecord in de Bundesliga. Met exact 36 km/h als laatste hoogst gemeten snelheid, onttroonde Hakimi met 36,2 km/h de voormalige nummer één: Bayern München's Kingsley Coman.Zijn gemiddelde snelheid gedurende dit treffen werd uiteindelijk gesteld op 35,1 km/h. Ook bekend is dat diens huurperiode in het Signal Iduna Park nog tot het einde van dit seizoen loopt, daarna zou de aanvallend ingestelde vleugelverdediger zich in principe weer moeten melden bij zijn contractclub.- Bundesliga: 16 optredens, 2 doelpunten én 5 assists