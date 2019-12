Marokko waarschuwde Duitse politie voor aanslag Berlijn

In 2016 heeft de Duitse federale recherche (BKA) informatie van de Marokkaanse politie over vermeende aanslagpleger Anis Amri van de Berlijnse politie achtergehouden

Amri wordt ervan verdacht de bestuurder te zijn van de vrachtwagen die op 19 december 2016 inreed op bezoekers van de kerstmarkt in Breitscheidplatz in Berlijn, hij doodde daarbij 12 mensen en verwondde meer dan 70 anderen.





Volgens Duitse media ontdekten de staatsveiligheidsambtenaren van de Berlijnse politie een paar weken na de aanslag dat BKA de door de Marokkaanse politie verstrekte informatie over de terrorist verborgen had gehouden. Met de informatie had de aanslag zeer waarschijnlijk voorkomen kunnen worden.





De informatie omvatte de telefoonnummers van Amri en Toufik N., een Marokkaanse extremist die in Frankrijk huisgenoot was van de Tunesische Amri. Marokko beschouwde de groep rond Amri als een gevaarlijke terroristische cel. De Marokkaanse inlichtingendienst had BKA ook geïnformeerd over de woonplaats van Amri in Berlijn waar hij samenwoonde met een Marokkaanse man die lid was van een cel van het Al-Nosra Front, een onderdeel van Al Qaida.

