Transfer Talks: 'Deal beklonken, Amrabat voor €15 miljoen naar SSC Napoli'

Dit uitstapje naar Serie A-promovendus Hellas Verona, op huurbasis overigens, leverde de nog maar 23-jarige Sofyan Amrabat geen windeieren op.

La Gazzetta dello Sport

Overall-statistieken Sofyan Amrabat (seizoen 2019/2020):



Photocredit: Eurosport.com







© Redactie 2019

Uitgaande van waar het doorgaans goed ingevoerdewoensdagmiddag mee op de proppen kwam, lijkt de middenvelder komende zomer speler van SSC Napoli te worden. Die club zou namelijk met de formatie die hem tijdelijk van Club Brugge overnam, een transfersom van €15 miljoen zijn overeengekomen (red. met daarbovenop nog eens €1 miljoen aan bonussen). De grootste winnaar in deze, ervan uitgaande dat berichtgeving van het eerdergenoemde medium klopt, is Hellas Verona. De huidige nummer 12 van de hoogste voetbalafdeling van Italië kon voor het nu schamele bedrag van om en nabij de €3 miljoen de koopoptie opnemen in deze huurconstructie, daar waar 'Blauw-Zwart' de speler in kwestie anders nog tot medio 2022 onder contract zou hebben staan.Waar het er nu naar uitziet dat de deal binnenkort officieel beklonken zal worden, had het jeugdproduct van FC Utrecht met onder andere Tottenham Hotspur, West Ham United, ACF Fiorentina én Internazionale nog genoeg andere gegadigden waar hij naar uit kon wijken.- Serie A: 16 optredens, zonder productiviteit- Jupiler Pro League: 1 optreden (81 speelminuten)