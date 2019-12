Nieuws uit de ziekenboeg: 'Labyad na winterstop weer inzetbaar'

Na zichzelf uit het slop te hebben getrokken bij AFC Ajax, had Zakaria Labyad na niet al te lange tijd het nakijken bij de Amsterdammers.

Overall-statistieken Zakaria Labyad (seizoen 2019/2020):

Anders dan waar zijn werkgever een korte tijd geleden mee diagnostiseerde, lijkt het kwetsuur van de 26-jarige vleugelspits zich te beperken tot een scheurtje in de meniscus. Eerder werd nog gevreesd voor het maandenlang uitvallen van de contractspelers van de Amsterdammers na voortijdig het veld te hebben verlaten bij LOSC Lille (red. 0-2 overwinning, groepsfase UEFA Champions League).meldt namelijk woensdagavond dat de speler in kwestie uiteindelijk niet hoefde te vrezen voor de eerder verwachte kruisbandblessure, het is dan ook een kwestie van weken totdat Erik ten Hag een beroep kan doen op de Marokkaans-international. Het eerder genoemde medium weet te melden dat er mogelijk na de winterstop alweer gebruik gemaakt kan worden van de diensten van het jeugdproduct van PSV.Labyad ligt, na in de zomer van 2018 over te zijn gekomen vanuit de Domstad, nog tot medio 2022 vast in de Johan Cruijff ArenA. Hij werd als privé-aankoop van eindverantwoordelijke Ten Hag meegenomen naar de 34-voudig landskampioen, een dienstverband wat tot voor kort nog maar weinig sportiefs in het vooruitzicht had voor de voormalig contractspeler van Sporting Lissabon.- Eredivisie: 2 optredens, 1 doelpunt én 1 assist- UEFA Champions League: 1 optreden, zonder producitiviteit