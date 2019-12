VIDEOGOAL: El Arabi's negende van het seizoen tegen de touwen, namens Olympiakos (video)

sport 18 dec 17:53

Al speelde de 32-jarige spits de afgelopen drie seizoenen in wat ze 'de zandbak' noemen, in de Griekse Super League is hij het scoren niet verleerd!

Overall-statistieken Youssef El Arabi (seizoen 2019/2020):

- Super League: 14 optredens, 9 doelpunten én 4 assists

- UEFA Champions League (hoofdtoernooi): 6 optredens, 3 doelpunten

- UEFA Champions League (kwalificatie): 3 optredens, 2 doelpunten







Photocredit: Agonasport.com © Redactie 2019 - Super League: 14 optredens, 9 doelpunten én 4 assists- UEFA Champions League (hoofdtoernooi): 6 optredens, 3 doelpunten- UEFA Champions League (kwalificatie): 3 optredens, 2 doelpunten