VI: 'Feyenoord drijft Ayoub, Bannis én Azarkan richting de uitgang'

Mogelijk slecht nieuws uit de Kuip voor een drietal Marokkaanse namen, de komende winterse transferperiode zou Feyenoord ze al van de hand willen doen.

Voetbal International

Ayoub eerst uitermate tevreden met vertrouwen van Advocaat

FOX Sports

Photocredit: ANP

© Redactie 2019

Uitgaande van waar het doorgaans goed ingevoerdewoensdagmiddag mee kwam lijkt het huwelijk tussen Yassin Ayoub én de Rotterdammers definitief ten einde. De man die in de zomer van 2018 juist als veelbelovende kracht werd aangetrokken, lijkt aan zijn laatste wedstrijden bij zich bij de club die hem in principe nog tot medio 2022 onder contract heeft staat. Het eerdergenoemde medium weet namelijk te melden dat Dick Advocaat hint op een verblijf voor een langere termijn bij de formatie uit de tradtionele top drie en hij daarom, met het oog op de toekomst, liever geen gebruik wil maken van de diensten van het jeugdproduct van FC Utrecht.Anders dat de speler in kwestie onlangs zelf aangaf, onder andere tegenover, lijkt de inmiddels 72-jarige Advocaat nog niet heel erg onder de indruk van het kunnen van Ayoub. Die werd door diens voorganger Jaap Stam juist vaak genoeg buiten de selectie gehouden, iets wat zijn perspectief in Rotterdam-Zuid nog uitzichtlozer maakte dan dat het nu onder Advocaat is.De andere twee die 'voorlopig' uit de Kuip lijken te verkassen zijn jeugdexponenten Marouan Azarkan én Naoufal Bannis, beide contractspelers zou men in samenspraak met technisch directeur Frank Arnesen elders willen laten rijpen om later een rentree te maken bij de huidige nummer zes van de Eredivisie.