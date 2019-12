China verwijdert Özil uit PES 2020 Mobile en 2 andere spellen

Arsenal-voetballer Mesut Özil heeft de woede van China gewekt met een bericht op sociale netwerken over de vervolging Chinese moslims in concentratiekampen

Mesut Özil is door China verwijderd uit een computer voetbalspel als gevolg van een vete tussen de Duits-Turkse voetballer en China wegens een bericht op Twitter waarin Özil zich uitsprak over de onderdrukking van de islamitische Oeigoerse minderheid in China.





NetEase, het bedrijf dat het razend populaire PES-franchise uitgeeft in China, zei dat het de Britse Premier League-voetballer uit zijn drie bestaande games zal verwijderen, waaronder de meest populaire editie, PES 2020 Mobile. "De Duitse speler Özil publiceerde een extreme verklaring over China op sociale media", zei het Chinese internettechnologiebedrijf in een verklaring. Volgens het Chinese bedrijf zou Özil: "de gevoelens van Chinese fans hebben gekwetst en de sportgeest van liefde en vrede hebben geschonden", en NetEase "begrijpt dit niet, aanvaardt en vergeeft dit niet".





Özil, een moslim van Turkse afkomst, zei op Twitter dat Westerse landen en westerse media volgens hem meer zouden doen voor de Oeigoeren dan de Arabische landen of media. Hij beschuldigde moslims wereldwijd ervan te zwijgen voor wat hij de vervolging van Oeigoeren in Xinjiang in China noemde.





Op zijn Instagram-account noemde Özil de Oeigoeren "krijgers die zich verzetten tegen vervolging ... Glorieuze gelovigen die alleen vechten tegen hen die mensen met geweld van de islam willen afzetten." Over de Chinese provincie Xinjiang zei hij: "Korans worden verbrand ... Moskeeën werden gesloten ... Islamitische scholen, -Madrasahs- worden verboden ... Religieuze wetenschappers worden één voor één vermoord ... Ondanks dit alles blijven moslims stil."









Als vergelding besloot de Chinese staatsomroep de wedstrijd van Arsenal-Manchester City afgelopen zondag niet uit te zenden . Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de aantijgingen van Özil "nepnieuws". Een Chinese regeringswoordvoerder zei dat hij de voetballer graag uitnodigt in Xinjiang om een kijkje te nemen.





Amerikaanse staatssecretaris Mike Pompeo kwam dinsdag ter ondersteuning van Özil in zijn voortdurende ruzie met China.









De Verenigde Staten zitten momenteel verwikkeld in een handelsoorlog met China.

© Anadolu 2019