Botola Pro: Wydad wint uitduel in Beni Mellal en herovert koppositie (video)

Op het kunstgrasveld van de hekkensluiter uit de Botola Pro keek de kampioen van Marokko al na acht minuten tegen 1-0 achterstand aan. De doelpuntenmaker was de Marokkaans-Belgisch voetballer Nabil Jaadi die een afvallende bal achter Reda Tagnaouti wist te schieten.De mannen van Zoran Manojlovic gingen naarstig op zoek naar de gelijkmaker en was het international Ayoub El Kaabi die in de 29e minuut de bal na een scrimmage in het doel wist te tikken. Vier minuten later was het Baadii Aouk die op aangeven van Amin Tighazoui met een afstandsschot de 2-1 eindstand bepaalde.Wydad komt door deze overwinning op de eerste plaats, met 19 punten uit 8 wedstrijden en neemt de koppositie over van RS Berkane die weliswaar een wedstrijd minder heeft gespeeld.